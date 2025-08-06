川普竟遭摩根大通和美銀「歧視」？他準備下令調查「政治化關戶」

美國總統川普點名摩根大通（JPMorgan）與美國銀行（BofA），指責其因政治立場歧視他，以及一些保守派支持者。他準備頒布行政命令，要對「因政治理由關閉客戶帳戶」的銀行展開調查。消息人士說，這道命令最快周三公布。

川普透露，「手下的人」曾告訴他，摩根大通要求他20天內關閉在該行開了幾十年的帳戶，而美國銀行拒絕他向公司存入超過10億美元的請求。他最終只能將資金分散存入多家國內小銀行。

川普認為，拜登政府可能暗中施壓銀行監管機構，在金融界「封殺」他。他沒有提供具體證據。

川普沒有說明與摩根大通和美國銀行進行業務往來的具體時間，但暗示與後者的糾紛發生在兩個總統任期之間。

去年，川普及其房地產公司在紐約民事詐欺案中敗訴，他在紐約的商業活動因此受限，包括川普集團三年不得向紐約註冊銀行申請貸款。川普已上訴要求推翻該裁決。

消息人士表示，問題核心在於監管過度和監管裁量權。拜登執政期間，監管機構會以「聲譽風險」為由，檢視銀行是否應與某些有爭議的客戶往來。銀行與官司纏身的川普合作會有壓力。在川普上台後，聯準會6月宣布，監管單位不得再以「聲譽風險」為由對銀行進行審查，此舉被視為放寬限制。

川普據傳計劃頒布行政命令，要求銀行監管部門調查，金融機構在關閉某些帳戶時是否違反聯邦法律、涉及「政治化關閉銀行帳戶」。根據流傳的草案內容，違者可能面臨罰款、和解協議或其他懲處。

摩根大通和美國銀行未正面回應川普個案，但都表態支持改革現行監管制度。