美國食藥局盯上柳橙汁 科學家解釋原因
美國食品藥物管理局（FDA）針對巴氏殺菌柳橙汁的糖含量提出調整，主要是回應佛州柑橘產業對作物變化的擔憂，同時也引發關於這種飲料是否健康的廣泛討論。
以酸甜口感聞名的柳橙汁，在川普政府於5日提出的新法規下，可能會使用糖分稍低的柳橙來製作。
雖然這項措施看似旨在讓美國人更健康，但其實是佛州柑橘產業在面對作物與糖分變化時，主動提出的要求。FDA表示，這項擬議變更不太可能影響口感或營養價值，同時為食品產業提供「靈活性」。
華盛頓郵報5日報導，這項提議背後更廣泛的問題是，這款早餐常見飲品是否真的對健康有益。柳橙汁含有鈣質和維生素C等營養素。但一些營養學家認為，這不足以掩蓋其壞處，包括過多的熱量和天然糖分。
「果汁是一個兩難的問題，」非營利組織「公共利益科學中心」執行主任盧里（Peter Lurie）表示，該組織致力於推動健康安全的食品供應。
美國兒科學會建議食用真正的水果，因為水果比果汁含有更多纖維。該學會建議，除非為了緩解便秘，否則不應給嬰兒喝果汁，並對較大兒童的果汁攝取量設限，例如1至3歲的幼兒每天不應超過4盎司（約120毫升）。
「如果你只喝少量的果汁，沒有人會擔心這有什麼問題，」紐約大學營養、食品研究與公共衛生榮退教授內斯特（Marion Nestle）說，「當你喝大量果汁時，才需要擔心」。
儘管主要柳橙汁品牌不含添加糖，但一些專家指出，高含量的天然糖分仍可能對健康有害。「柳橙汁就是糖水，」北卡羅萊納大學營養學教授波普金（Barry Popkin）說，「每種果汁基本上都是糖水」。
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