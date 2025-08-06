美聯邦採購機構納OpenAI、Google、Anthropic為AI工具核可供應商

美國政府的中央採購機構美國聯邦總務署（GSA）5日表示，OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini以及Anthropic的Claude已被列為核可的人工智慧（AI）供應商名單，顯示川普政府正致力推動聯邦機構使用AI。

美國7月23日發布的新AI藍圖，要放寬環境對AI的規定，並且大幅擴大對盟國的AI出口，以維持美國在AI技術上超前中國大陸。聯邦總務署公告AI供應商核可名單，是這個新藍圖的一部分。這代表這幾款AI工具，將可供政府機構在一個綁有合約的平台上使用。

聯邦總務署表示，聯邦機構將探索「各種AI解決方案，範圍從大型語言模型驅動的簡易研究協助，到高度量身打造、具備特定任務導向的應用。」

聯邦總務署強調，他們重視AI模型的「真實性、準確性、透明度，以及不帶意識形態偏見」。

美國總統川普主張，AI競賽將是定義21世紀的關鍵戰役。他的政府的AI計畫包含大約90項建議，除了推動美國AI軟硬體出口，也呼籲打擊那些被認為對AI發展過於限制的州級法律。

路透指出，川普的AI政策與先任總統拜登的「高牆式」策略大相逕庭，拜登的做法限制全球取得美國關鍵AI晶片。對於美國聯邦機構使用AI，拜登政府去年要求聯邦機構採用時必須有「具體保障措施」，並持續監控、評估與測試AI對公眾的影響。

拜登也曾簽署一項行政命令，以促進市場競爭、保護消費者並確保AI不被用於散播錯誤資訊，但該命令已被川普政府撤銷。