川普簽命令防跨性別選手參賽 2028奧運選手要接受檢測

美國總統川普5日簽署行政命令，成立白宮專案小組，協調聯邦政府對2028年洛杉磯夏季奧運會的籌備工作，並藉機抨擊跨性別運動員參與女子體育競賽。

CNN報導，這個專案小組可視為與負責監督聯邦政府籌備明年FIFA世界盃的類似機構相對應，旨在整合所有需要同步協調的規劃作業，以確保像奧運這樣的大型賽事順利進行。

儘管讚揚奧運的團結精神，川普仍深入談及他所謂的體育領域文化戰爭，也就是他在2024年競選總統的核心議題之一。他先感謝美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會主席兼董事長賽克斯（Gene Sykes），因該組織承諾遵循川普政府發布的命令，在最新版運動員安全政策中，禁止跨性別女性運動員參賽。

他說：「美國不會讓男性在2028年奧運會上偷走女性的獎盃，我們感謝你們展現出的公平精神，以及其他一切努力。」

隨後，一名記者向川普提問，是否會指示司法部長邦迪（Pam Bondi）起訴任何參加女子運動的跨性別運動員，特別提到女子拳擊項目。川普對此表示保留，並說他預期將實施「非常、非常嚴格的檢測」。

他說：「至於是否提出指控，我得問問司法部長，我不知道，但會有非常、非常嚴格的檢測，如果檢測結果不合規，他們就不能參加奧運。」

CNN指出，阿爾及利亞拳擊選手凱莉芙（Imane Khelif）在2024年巴黎奧運奪得金牌，但先前拳擊的主管機構、國際拳擊協會（IBA）曾指控她與台灣選手林郁婷未通過資格測試，取消兩人參賽資格，引發外界對其性別的質疑。

凱莉芙多次表示自己並非跨性別，奧運官員也在賽事期間一再表示她是女性，且始終是女性。但仍未能阻止川普與其他批評者多次稱她為男性，並將她的奪金作為競選演講中的話題。

川普表示，他認為即使沒有他的影響力，美國奧運及帕運委員會也可能會加強對跨性別運動員參加女子項目的限制。他說：「他們很可能會這麼做，因為這似乎是多數人認為理所當然的事。」並補充指出，他對這個議題態度非常堅定，並將其作為他競選活動的核心訴求之一，稱參選總統「某種程度上就是基於這個議題」。