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川普說本周將任命Fed新理事 鮑爾繼任人選除了「兩位凱文」還有兩人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普表示，他將在本周內決定提名人選，以遞補聯準會（Fed）即將出現的一名理事懸缺。歐新社
美國總統川普表示，他將在本周內決定提名人選，以遞補聯準會（Fed）即將出現的一名理事懸缺。歐新社

美國總統川普表示，他將在本周內決定提名人選，以遞補聯準會（Fed）即將出現的一名理事懸缺，他還說，已將接替聯準會主席鮑爾的人選範圍縮小至四人名單。

川普周二（5日）在白宮一場活動上對記者表示：「我會在本周結束前做出決定。我們會決定是任命正式人選，還是暫時填補四個月的空缺。你知道，這個職位有幾個月的任期。」

聯準會上周五宣布，理事庫格勒（Adriana Kugler）將提前離職，而非繼續任職直到任期於明年1月屆滿。這讓川普得以比預期更早提名一位與他降息立場更一致的人選。

庫格勒的離職，正值川普對聯準會及鮑爾施壓、要求降息之際。川普在白宮對記者說，他會區分任命接替庫格勒、任期僅到明年1月的臨時人選，與選出鮑爾離任後的新主席這兩項任命。

然而，川普任命的理事人選，未來也可能成為聯準會下任主席的熱門人選，因為鮑爾的任期將於明年5月結束。川普可明確表示，計劃讓這位遞補懸缺的理事在該任期結束後，提名該人選擔任完整的14年理事任期，並做為接替鮑爾的候選人。如此一來，此人將有數月時間及數次貨幣政策會議的機會，開始在政策辯論中發揮影響力。

川普同日重申，他正在考慮四位聯準會主席人選。周二稍早，他表示財政部長貝森特已表明不希望被納入考慮名單。

川普說，他正在考慮的人選包括兩位「凱文」，意指聯準會前理事華許（Kevin Warsh）和白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。

川普在周二的活動上表示：「我們正在挑選聯準會主席，目前已經縮小到四位人選。嗯，我可以告訴你，因為我已經說過，有兩位叫凱文的，還有另外兩位。」

川普未透露那兩人的姓名，但其中一位被認為是現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）。

川普 鮑爾 聯準會

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