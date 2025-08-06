遭控非法出口輝達在內AI晶片 2中國公民加州被捕

美國司法部今天表示，2名中國公民在加州被捕，他們涉嫌將價值數千萬美元的人工智慧（AI）晶片非法運往中國，其中包含AI巨頭輝達（NVIDIA）的H100晶片。

路透社報導，根據刑事告訴狀，加州洛杉磯郡巴沙迪納（Pasadena）28歲居民耿川（Chuan Geng，音譯）與南加州艾爾蒙地（El Monte）的28歲居民楊時薇（Shiwei Yang，音譯），被指控在2022年10月到2025年7月間，未經美國商務部許可，便將輝達先進晶片和其他技術出口至中國。

訴狀指出，在美國對中國祭出全面技術出口管制後不久，耿川和楊時薇於2022年在艾爾蒙地成立ALX Solutions公司。根據美國出口管制規定，必須取得出口許可才能將這些晶片運往中國。

輝達H100屬於先進晶片，可用來訓練大型語言模型（LLM），也廣泛應用於研發汽車自動駕駛功能與醫療診斷系統。

紀錄顯示，至少從2023年8月到2024年7月間，ALX Solutions向總部位於加州聖荷西（San Jose）的伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc.）採購超過200枚輝達H100晶片，並申報終端使用者在新加坡與日本。

輝達發言人對此婉拒置評；美超微並未立即回應置評請求。

除了輝達H100晶片外，他們也遭指控把必須取得許可證才能出口的輝達顯示卡PNY GeForce RTX 4090非法運往中國。

美國司法部指出，耿川和楊時薇4日晚間在洛杉磯聯邦地區法院出庭。耿川為美國永久居民，已繳交25萬美元保釋金獲釋。楊時薇則因簽證過期卻未離境，預計將於8月12日出席羈押聽審會。