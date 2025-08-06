肯定副總統范斯接班 川普：很可能是MAGA繼承人

美國總統川普5日表示，他認為副總統范斯（JD Vance）很有可能是「讓美國再次偉大」（MAGA）的繼承人，並認為國務卿魯比歐未來可能以某種形式與范斯合作。

魯比歐日前接受訪問，被問及是否將目光移向國務院之外的位置，魯比歐回答說，如果范斯願意參選，他認為范斯是共和黨2028年總統大選的絕佳人選。

魯比歐補充說，他認為范斯作為一位副總統，表現非常出色，而范斯也是他非常熟悉的朋友，魯比歐希望范斯有意願參選。

被媒體問及是否同意范斯是MAGA的繼承人，川普5日表示，他認為非常有可能，畢竟范斯是副總統；川普並表示，他認為魯比歐可能與范斯以某種形式合作。

不過，川普也說，現在討論這個的時機點還太早，但川普肯定范斯現在表現非常好，現階段很有可能得到大家的支持。