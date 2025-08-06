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不滿華府未成年犯罪氾濫 川普：不排除聯邦接管城市

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國華盛頓特區。特派員黃惠玲／攝影
美國華盛頓特區。特派員黃惠玲／攝影

美國總統川普5日對美國華盛頓特區的治安表達憂心，指華府出現很多未成年犯罪；川普呼籲華府應該以成人標準起訴這些未成年罪犯，他表示，如果華府不維持治安，聯邦政府將接管城市。

川普5日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，華府的犯罪率已經失控，指地區的年輕人和幫派成員，只有14、15、16歲，正隨機攻擊、搶劫、重傷和槍擊無辜的市民。

川普說，這些未成年犯罪者知道他們就算被逮捕，也會因為年紀問題而被立即釋放；川普說，他們完全不怕執法人員，因為他們很清楚不會有任何後果。

川普呼籲說，華府的法律必須做出改變，以成年人的標準來起訴這些14歲以上的未成年人。

川普說，他看到最近有受害者遭到地方暴徒無情地毆打；川普說，華府必須做美國和世界的榜樣，務必要抱持安全、乾淨和美麗。

川普說，如果華府不快點把事情做好，聯邦政府沒有選擇，擬接管治理城市，讓罪犯知道他們不能再規避懲罰；川普說，如果這樣的情況持續下去，他將行使權力「聯邦化」華府。

川普 華府 未成年

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