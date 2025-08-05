前「汽車沙皇」諷川普是經濟文盲 連通用、福特都反對關稅

美國總統川普擁有賓州華頓商學院學歷，但從他執意祭出的關稅看來，川普根本漠視最沒爭議的基本經濟學原則。前美國「汽車沙皇」直言川普是個「經濟文盲」，通用汽車（GM）和福特（Ford）強烈反對川普2.0關稅，其來有自。

曾在歐巴馬政府時代督導通用和克萊斯勒重整的拉特納（Steven Rattner）5日撰文指出，經濟學家一再告訴川普，關稅本質上就是一種銷售稅，終將由美國消費大眾埋單，但他還是一意孤行。

關稅

川普2.0關稅實施以來，美國整體通膨率僅小幅攀升，但許多進口產品的價格已經節節上揚。進口貨占比甚高的項目，例如家具和家用耐久設備，6月價格上漲1.3%，漲幅是逾三年來最大；休閒產品與車輛漲幅0.9%，是去年2月來最大。

關稅可能也已導致就業成長減緩。上周五宣布的美國非農就業成長遠比預期弱，以致過去三個月合計只創造10.6萬個工作，遠低於近幾年的平均水準。川普的反應是？開除勞工部勞動統計局（BLS）局長。

貿易逆差

川普的無知也遠超過「關稅即一種稅」的範疇。他相信，貿易逆差等同於把錢「輸」給其他國家。殊不知「輸」錢是，錢包裡少了比方說100美元；但花100美元買中國大陸製的耳機，不表示鈔票飛了。

再者，川普加徵關稅也毫無邏輯可言。不然，對貧窮的寮國重課40%的關稅是何道理？關稅訂得再高，能強迫本就沒什麼財力的國家向美國擴大採購嗎？

川普篤信關稅，似乎源自於1980年代，當時日本車氾濫成災，重創美國本土汽車製造商。然而，同一批汽車製造商，例如福特和通用，如今反對川普關稅的聲浪最高亢。最新一季財報顯示，這些汽車公司今年盈餘可能因川普關稅而損失10億至40億美元。

利率政策

川普對經濟的無知也展現在其他方面，可能造成更嚴重後果。近來最誇張的例子，便是嚴厲抨擊聯準會（Fed）的政策，並辱罵Fed主席鮑爾。

川普堅稱，美國利率水準太高，應降至與歐洲一樣低；目前歐洲利率2%，美國則是4.5%。但在川普誇耀美國經濟「世界最強」的同時，他也下意識道出美國利率維持在高檔的一大理由：強健的經濟需要高利率來抑制通膨。

通貨膨脹

然而，川普似乎不懂通膨。他一再宣稱美國「沒有通膨」，但事實上，美國6月個人消費支出（PCE）物價指數年增幅為2.6%，仍稍稍高於Fed的2%目標，或許正在加速上揚。

利率居高不下的另一理由，是美國背負龐大的預算赤字，從川普1.0延伸至川普2.0的減稅措施，使赤字更加惡化。川普的「大而美」減稅與支出法案，據估計將使未來十年美國赤字平添3.4兆美元。

一旦明年鮑爾Fed主席任期屆滿，川普又欽點某個不負責任的人選坐上這個經濟要職，可能輕易把金融市場乃至於整個經濟搞得天翻地覆。川普1.0曾試圖任命幾位顯然不夠格的Fed理事，連共和黨眾多議員都無法接受，以致這些提名人知難而退。

供需關係

川普顯然也缺乏經濟學最基本的「供需」觀念。他宣稱要降低油價，同時鼓勵能源業「鑽油吧，寶貝，鑽吧」，殊不知油價下跌勢必削弱業者鑽油意願。事實上，美國營運中的鑽油平台總數已隨油價疲軟而持續減少。

同理，川普雖承認關稅會造成進口車漲價，但他認為美國民眾會買國產車以避免關稅。實際情況是，一旦進口車價上揚，國內廠商便能恣意調漲價格，他們通常也不會放過這個機會。