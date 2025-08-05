受美媒訪問...川普親曝若美中達成協議 年底前可能舉行「川習會」

美國總統川普在美東時間5日上午接受美媒CNBC「財經論談」（Squawk Box）節目現場訪問，重申不是他尋求和中國大陸國家主席習近平會晤，是習近平想和他會晤。川普說，媒體報導稱他尋求和習會晤是假新聞。

被問到何時「川習會」可能舉行，川普說，若美中達成協議，今年底前可能會晤習近平。

川普還表示，美國和印度的貿易癥結在於印度關稅太高，並說可能在未來24小時大幅上調對印度輸美產品的關稅。他也說，能源價格下降將施壓俄羅斯總統普亭停止對烏克蘭的戰爭，「若能源價格降得夠低，普亭將停止殺人」。

川普7月底已宣布將對印度輸美商品課25%關稅，加上因印度購買俄國石油等事項的其他懲罰措施。

川普5日並說，若歐盟未按照先前宣布的內容，在美國投資6000億美元，歐盟輸美商品將面臨35%關稅。