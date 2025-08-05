快訊

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」 10萬網友笑稱：台灣限定

投資3,500億美元美國分潤九成？ 韓官員打臉回應了

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國商務部長盧特尼克（左）與南韓產業通商資源部長金正官（右）。歐新社
圖為美國商務部長盧特尼克（左）與南韓產業通商資源部長金正官（右）。歐新社

南韓產業通商資源部長金正官表示，南韓將致力於敲定投資美國3,500億美元計畫細節，強調南韓和美國尚未決定如何分配投資獲利，美國將分走九成獲利的說法「沒有道理」。

根據上周達成的最新貿易協議，首爾當局承諾投資美國3,500億美元，主要投資造船、半導體、電石和其他戰略產業，藉此換取川普政府把南韓對等關稅稅率，從原本提議的25%調降至15%。美國商務部長盧特尼克曾表示，南韓投資美國九成獲利將落入美國人口袋。

金正官5日接受南韓廣播電台MBC訪問時，被問到美國是否會分走南韓打算成立的投資基金九成報酬。金正官表示，這種說法「沒有道理」，截至目前為止拍板定案的只有基金投資產業與總規模，「我們需要繼續協商以敲定基金管理細節」。

金正官透露，美國總統川普對南韓提出的「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）造船雙邊合作計畫給予好評，南韓政府已就美國造船廠現代化方法、美國海軍艦艇維護、修理和大修（MRO）與勞動力培訓提供詳細建議。金正官說：「美國最苦惱的是缺乏能造船的技術純熟勞工，我們已提議提供美國勞工技術訓練。」

另一方面，金正官對美國未進一步調降南韓汽車關稅感到失望，但認為南韓已避開「最糟局面」。基於韓美自由貿易協定（KORUS）讓南韓銷往美國汽車關稅相較於日本車有2.5個百分點優勢，南韓一直尋求調降該國汽車關稅至12.5%，但目前南韓和日本車銷往美國都面臨15%關稅。

美國 南韓 汽車關稅

延伸閱讀

對等關稅雙方說法不一 日本官員將第9度訪美

中查Nvidia H20「後門」 分析：藉此拚AI晶片自主

金融時報：美台7月初達關稅協議 遭川普擱置

美不具名官員指台美持續談判 20%是臨時稅率

相關新聞

投資3,500億美元美國分潤九成？ 韓官員打臉回應了

南韓產業通商資源部長金正官表示，南韓將致力於敲定投資美國3,500億美元計畫細節，強調南韓和美國尚未決定如何分配投資獲利...

華府南方邦聯將軍像被推倒 川普政府時隔5年擬重豎

美國國家公園管理局今天宣布，計劃10月前重新豎立華府的南方邦聯將軍派克雕像。這座雕像在2020年爭取種族正義的示威活動中...

德州選區重畫投票因人太少休會 州長下令逮捕出走民主黨議員

德州州議會4日舉行選區重畫投票，但因德州眾議會民主黨團主席吳元之(Gene Wu)帶領黨內議員集體出走，德州議長因出席人...

選區重畫之爭／德州議員出走 伊州長表態歡迎、批共和黨作弊

為阻止共和黨推動年中重畫選區地圖，40位德州州眾議會民主黨議員3日集體離開該州，前往伊利諾州「避難」，伊州州長普立茲克(...

選區重畫之爭／從德州爭議 看「傑利蠑螈」亂政美國200年

民主黨籍德州州議員為阻擋共和黨推動國會選區畫分而集體出走，凸顯美國歷史上存在已久的「傑利蠑螈」(gerrymanderi...

不滿共和黨破壞政治規則 紐約州也要討論選區重畫

為報復德州重畫選區，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，紐約州將推動有利民主黨的重畫選區程序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。