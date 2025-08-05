華府南方邦聯將軍像被推倒 川普政府時隔5年擬重豎

美國國家公園管理局今天宣布，計劃10月前重新豎立華府的南方邦聯將軍派克雕像。這座雕像在2020年爭取種族正義的示威活動中，遭抗議民眾推倒。

法新社報導，國家公園管理局（NPS）發布聲明表示，重新豎立派克（Albert Pike）雕像，符合總統川普（Donald Trump）今年稍早剛重返白宮時所發布的兩道行政命令，一是「讓哥倫比亞特區（華府）安全又美觀」，一是「恢復美國歷史的真相和理智」。

這座雕像是在紀念派克對共濟會（Freemasonry）的貢獻。2020年被推倒前，它是美國首都唯一一座紀念南方邦聯（Confederacy）將軍的雕像。

當年南方邦聯為維護奴隸制而脫離美國，導致美國於1861年至1865年爆發內戰。在2020年中的種族正義運動期間，南方邦聯紀念雕像成為破壞公物行為的主要目標。

2020年5月，46歲非裔男子佛洛伊德（GeorgeFloyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死後，6月全美各地爆發抗議活動。

當時擔任總統的川普稱推倒派克雕像是「恥辱」。

川普在社群媒體發文寫道：「哥倫比亞特區警方沒有盡職工作，眼睜睜看著雕像被拆除和焚燒。這些人應立即被逮捕。」

國家公園管理局指出，派克雕像「被拆除後一直受到妥善保管，目前正進行修復」。相關當局擬於今年10月前重新豎立這座雕像。