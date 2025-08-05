民調：食品雜貨支出讓美國絕大多數成年人有壓力

最新調查發現，物價持續上漲、民眾普遍擔心總統川普關稅措施的影響下，美國絕大多數成年人對食品雜貨支出至少都感受到一些壓力。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）調查，所有美國人之中，約半數認為食品雜貨支出是目前生活的「主要」壓力來源；有33%認為是「次要」壓力來源。

只有14%認為這不構成壓力來源。這凸顯多數美國人在日常必需品方面持續感受到的普遍性焦慮。

民眾也廣泛感受到其他經濟壓力因子，例如住房費用或存款餘額，但美國年輕人感受尤深，畢竟他們不像較年長的群體較可能擁有大筆儲蓄或自有房產。

這項調查也發現，45歲以下的美國人之中，約有4成聲稱在娛樂、餐飲，以及食品雜貨或醫療照護等日常開支方面消費時，曾使用所謂「先買後付」的服務。

根據調查，家戶年收入不到3萬美元（約新台幣90萬元）的美國人屬於收入最低的群體，其中有64%認為食品雜貨支出是「主要」壓力因子。相較之下，家戶收入達10萬美元以上的人之中，約4成有同樣想法。

但即使在收入較高的群體，也只有2成完全不擔心食品雜貨支出。

住房是美國成年人擔心的另一個大問題，此外還有存款、收入和醫療保健費用。

約3成的人說，信用卡債務是「主要」壓力來源；約2成的人說，他們的「主要」壓力來源是兒童照護費用和學生債務。

為了應付高額支出，有些人開始改變生活方式。在田納西州一所復健醫院從事接待工作的勒許爾（Shandal LeSure）每年收入在8萬5000美元到10萬美元之間，43歲的她說，她開始在比較便宜的商店採購食品雜貨。

她說：「這是一種調整。有時候品質是沒那麼好。」