快訊

Spotify漲價了！台灣最新月費曝光 鐵粉照挺：1功能完勝其他家

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

民調：食品雜貨支出讓美國絕大多數成年人有壓力

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

最新調查發現，物價持續上漲、民眾普遍擔心總統川普關稅措施的影響下，美國絕大多數成年人對食品雜貨支出至少都感受到一些壓力

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）調查，所有美國人之中，約半數認為食品雜貨支出是目前生活的「主要」壓力來源；有33%認為是「次要」壓力來源。

只有14%認為這不構成壓力來源。這凸顯多數美國人在日常必需品方面持續感受到的普遍性焦慮。

民眾也廣泛感受到其他經濟壓力因子，例如住房費用或存款餘額，但美國年輕人感受尤深，畢竟他們不像較年長的群體較可能擁有大筆儲蓄或自有房產。

這項調查也發現，45歲以下的美國人之中，約有4成聲稱在娛樂、餐飲，以及食品雜貨或醫療照護等日常開支方面消費時，曾使用所謂「先買後付」的服務。

根據調查，家戶年收入不到3萬美元（約新台幣90萬元）的美國人屬於收入最低的群體，其中有64%認為食品雜貨支出是「主要」壓力因子。相較之下，家戶收入達10萬美元以上的人之中，約4成有同樣想法。

但即使在收入較高的群體，也只有2成完全不擔心食品雜貨支出。

住房是美國成年人擔心的另一個大問題，此外還有存款、收入和醫療保健費用。

約3成的人說，信用卡債務是「主要」壓力來源；約2成的人說，他們的「主要」壓力來源是兒童照護費用和學生債務。

為了應付高額支出，有些人開始改變生活方式。在田納西州一所復健醫院從事接待工作的勒許爾（Shandal LeSure）每年收入在8萬5000美元到10萬美元之間，43歲的她說，她開始在比較便宜的商店採購食品雜貨。

她說：「這是一種調整。有時候品質是沒那麼好。」

美國 壓力 債務

延伸閱讀

美對台20%暫時性關稅 中華徵信所估9類產業影響最大

美對轉運商品加徵40%關稅 中國將受最大影響

美國調升關稅 竹市33%企業盼中央紓困、18%擬拓展新市場

謝國樑：政府跟美國談判不容易 但仍盼行政院思考出幫助企業之道

相關新聞

婚禮驚傳「行刑式槍殺」！老翁不滿兒媳想離婚 家人面前爆頭處決

美國一場婚禮驚傳槍響！一名45歲婦女在參加完婚禮後遭到爆頭槍殺，兇手竟是自己76歲的公公。

德州選區重畫投票因人太少休會 州長下令逮捕出走民主黨議員

德州州議會4日舉行選區重畫投票，但因德州眾議會民主黨團主席吳元之(Gene Wu)帶領黨內議員集體出走，德州議長因出席人...

選區重畫之爭／德州議員出走 伊州長表態歡迎、批共和黨作弊

為阻止共和黨推動年中重畫選區地圖，40位德州州眾議會民主黨議員3日集體離開該州，前往伊利諾州「避難」，伊州州長普立茲克(...

選區重畫之爭／從德州爭議 看「傑利蠑螈」亂政美國200年

民主黨籍德州州議員為阻擋共和黨推動國會選區畫分而集體出走，凸顯美國歷史上存在已久的「傑利蠑螈」(gerrymanderi...

不滿共和黨破壞政治規則 紐約州也要討論選區重畫

為報復德州重畫選區，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，紐約州將推動有利民主黨的重畫選區程序。

中位價達79.9萬…紐約房價創新高 前10貴社區多在曼哈頓

最新公布的房地產報告顯示，今年第二季紐約市房產中位售價達到79萬9000元，比去年同期增加4%，創下最高紀錄，其中房產中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。