集體缺席阻止選區重劃 德州民主黨議員恐遭逮捕

美國德州州議會數十名民主黨人因離開德州，以缺席方式阻止選區重劃對共和黨有利，今天可能面臨被逮捕的處境。美國將於2026年舉辦期中選舉。

法新社報導，在總統川普力促之下，德州共和黨領袖打算變更國會選區邊界，希望盡可能從民主黨手中搶到5席。

這種選區劃分的手法被稱為「傑利蠑螈」（Gerrymandering），雖備受爭議，但在法律上可行。此舉目的在幫助共和黨於明年期中選舉維持美國聯邦眾議院的控制權；一般來說，反對黨在期中選舉會有較好的表現。

和美國許多其他州一樣，德州州議員可自行劃分選區，但通常在每10年全國人口普查後才會這麼做。

民主黨人在德州州議會居於少數，但有一些人離開德州，使得州議會達不到議事必要的法定最少人數。

德州州議會眾議院民主黨黨團主席吳元之（GeneWu）在聲明中說：「這不是我們輕率做出的決定，而是我們在絕對的道德明確下做出的決定。」

這些民主黨籍州議員昨天離開德州，多數前往同黨普里茨克（J.B. Pritzker）執政的伊利諾州，普里茨克在記者會上矢言「保護」這些人。

這些缺席的德州州議員面臨一天最低500美元（約新台幣1萬4970元）罰款，但德州共和黨人進一步通過一項發布逮捕令的動議，要緝捕缺席的民主黨人。

不過，逮捕令僅適用於德州境內，因此這些民主黨人可能在返回德州時才會被逮捕。

與川普關係密切的德州州長艾波特（Greg Abbott）也揚言推動驅逐這些民主黨人，稱他們的缺席等同於「放棄或喪失一州的民選公職」。

民主黨人則稱艾波特只是在誇口說大話，眾議員強生（Ann Johnson）今天對美國有線電視新聞網（CNN）說：「我想這顯示他們有多麼走投無路。」

艾波特下令召開關於選區重劃的特別會議，同時呼籲針對德州上月洪災的災後援助事項進行表決，企圖提高政治壓力。

吳元之說，艾波特此舉是「把一樁歷史悲劇的受害者變成政治人質…我們不是要放下責任，而是要拋棄一個被操控的體系」。