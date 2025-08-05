婚禮驚傳「行刑式槍殺」！老翁不滿兒媳想離婚 家人面前爆頭處決

美國一場婚禮驚傳槍響！一名45歲婦女在參加完婚禮後遭到爆頭槍殺，兇手竟是自己76歲的公公。

根據《PEOPLE》報導，犯嫌得知兒媳想和自己兒子離婚後，竟因此起了殺心，為此預謀一整周，決定要在家人面前「處決」兒媳，並打算殺了她之後自殺。

7月底兒媳參加一場家庭婚禮，犯嫌在婚禮結束後走向她，近距離朝她的頭部開槍，最終送醫不治。

犯嫌開槍後隨即被制伏逮捕，依一級謀殺罪送辦。法官下令不准保釋，8月底將再次開庭。

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