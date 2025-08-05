美大峽谷野火延燒逾月僅13%受控 消防員持續奮戰
美國大峽谷（Grand Canyon）邊緣地區爆發野火已1個月，消防人員今天仍在奮力控制火勢。
法新社報導，7月4日適逢美國獨立紀念日，一道雷擊引發這場大火，火勢迅速蔓延至大峽谷北緣地區，而當地是國內外遊客的一大旅遊景點。
這場「龍布拉沃大火」（Dragon Bravo Fire）起初被允許持續燃燒，作為自然循環的一部分，可減少植被、促進地貌更新。
但一週後強風席捲亞利桑那州，助長火勢蔓延至一家大型飯店、北緣遊客中心（North Rim VisitorCenter ）和一些小木屋客房。
目前火勢已蔓延逾5萬公頃，現場有超過1000名人員在積極滅火，從空中和地面與大火搏鬥。
指揮單位今天更新消息表示：「昨天，消防人員巡邏和監控火場的東、西兩側。」
「儘管相對濕度低至4%，他們仍然能夠將火勢蔓延情況控制在最低水準。」
截至今天，火場控制率為13%，也就是有13%的火勢已完全受到控制。
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