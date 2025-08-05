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成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

聯合新聞網／ 綜合報導
紐約一名女子家中天花板裂開，大量蟑螂從天而降。示意圖／ingimage
紐約一名女子家中天花板裂開，大量蟑螂從天而降。示意圖／ingimage

旅遊結束都會想回家好好休息，但是美國一名女子日前旅遊返家後，不只無法休息，精神還大崩潰：她目睹住家裂開的天花板掉出成千上萬隻蟑螂

紐約一名女子日前在TikTok上分享住家驚魂記，她剛結束周末旅行回到紐約的公寓，深夜洗漱時發現衛浴的天花板有一條巨型裂縫，她立即連絡房東處理，房東表示隔天會來看看。

由於當下女子也不能做什麼，便躺下準備就寢，結果突然聽到衛浴裡傳來東西掉下的聲響，她隨即意識到是天花板有問題，立刻起身查看。果然衛浴的天花板破了一個大洞，更恐怖的是，成千上萬隻蟑螂隨著天花板的破洞從天而降，在她家到處亂竄。

除了蟑螂，大量泥水也隨著破洞傾瀉而下，女子躲在沙發上崩潰痛哭、打電話求助，最後躲去旅館住。

經過幾乎無法入眠的一晚後，女子更新影片表示，後來她聯絡租屋公司、房東、租屋保險等，要求處理天花板的大洞以及相關清潔，即使內心依然非常恐懼，她後來還是自己回家進行深度大掃除。

幸好天花板修復工程迅速完工，女子得以安心返家居住。

@bycarolynd

sorry I look like this just got done crying for 2 hours :) #nyc

♬ original sound - bycarolynd

美國 公寓 蟑螂 天花板

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