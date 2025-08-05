歐巴馬官員遭控編造通俄情資 美司法部長下令調查

知情人士今天表示，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已指示聯邦檢察官，針對民主黨籍前總統歐巴馬政府成員涉嫌編造2016年俄羅斯干預大選情報的指控，啟動大陪審團調查。

路透社報導，司法部上個月底表示，司法部正在成立一支專案小組，要評估國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）所提出「美國情報界疑似遭到武器化」的說法。

加巴德揚言要針對俄羅斯干預美國選戰的「通俄門」情報評估，將歐巴馬政府官員移交司法部起訴。共和黨籍總統川普大讚這番說法。

福斯新聞（Fox News）率先報導稱邦迪親自命令一名姓名不詳的聯邦檢察官啟動法律程序，這名檢察官預計將把司法部的證據提交給大陪審團，若司法部提起刑事案件，大陪審團可能會考慮起訴。

福斯新聞的報導援引邦迪的一封信函及一名消息人士說法。司法部發言人婉拒對此置評。

川普上個月指控歐巴馬犯下叛國罪，並在沒有證據的情況下聲稱歐巴馬帶頭不實將他與俄羅斯連結起來，還破壞他2016年的總統選戰。川普在2016年美國總統大選中擊敗民主黨籍對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

歐巴馬發言人譴責川普的說法，稱「這些稀奇古怪的指控很荒謬，是企圖轉移注意力的拙劣手段」。

加巴德曾解密文件，並表示她所公開的資訊顯示，2016年歐巴馬政府高層官員存在「叛國陰謀」，企圖削弱川普。民主黨則稱這些說法不實，且是出於政治動機。

美國情報界於2017年1月發布評估報告，認定俄羅斯利用社群媒體不實訊息、駭客手段及俄羅斯機器人農場，尋求損害希拉蕊．柯林頓的2016年總統競選活動，並支持川普。

這份評估報告認定，俄方實際影響可能有限，且沒有證據顯示俄羅斯的行動改變了投票結果，俄羅斯則否認曾試圖干預美國選舉。