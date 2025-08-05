川普力讚廣告引發投資炒作 American Eagle股價狂飆24%成迷因股

美國服飾品牌American Eagle （AE）周一股價飆漲24%，創下2000年以來最大單日漲幅，美國總統川普在社群媒體上稱讚該公司廣告，讓這家零售搖身一變成了迷因股。

川普在貼文中表示，AE 最近和女星席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）合作的行銷活動是「目前最火熱的廣告」，還說這品牌的牛仔褲「被搶購一空」。

AE在7月推出以「Sydney Sweeney Has Great Jeans」為口號的廣告促銷。其中一支影片利用「jeans」和「genes」同音的雙關語，畫面中史威尼一邊拉上牛仔褲拉鍊，一邊說：「基因是從父母傳給子女，通常決定髮色、個性甚至眼睛顏色等特徵。」接著她補上一句：「我的牛仔褲是藍色的。」並對著鏡頭露出藍色的雙眼。

AE在7月23日首度發表這個廣告時，股價應聲上漲。史威尼因《白蓮花大飯店》和《高校十八禁》等影集，人氣正旺。

不過，AE隨後幾天回吐漲勢，因為有人批評，廣告著重於一名白人金髮女性的基因，令人聯想到帶有種族主義色彩的優生學之說。也有其他社群媒體用戶反駁，認為批評者對廣告過度解讀。

川普周一的評論再度炒熱了AE 股價聲勢，也吸引了專門押注炒作行情的投資人，這也正是迷因股的典型特徵。

Miller Tabak & Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「大多數迷因股是什麼？就是散戶追逐市場上最火熱的股票。」

周一的漲勢讓AE 今年以來股價跌幅收斂至20%。這家公司近來受需求低迷所苦，上季還因春夏商品減損價值而提列7,500萬美元的費用。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「如果有人相信，討論度越高對股價就越有利，那這當然是一大利多。」

他說，在川普發文之後，是否會轉化為更多或更少的人實際購買產品，恐怕還要「好幾天、幾周甚至幾季」才會明朗。

但對American Eagle的關注可能會持續下去，即使少了像川普發文這類的激勵。馬利說：「在當今的市場上，演算法交易不僅會創造買盤，還會消除賣盤。」

史威尼是品牌爭相合作的代言人，過去也曾替股票帶來短線漲幅，但漲勢未必能維持。去年，休閒鞋品牌Crocs宣布史威尼擔任HEYDUDE系列的全球代言人，當天股價上漲4.1%，但迄今仍跌近30%。