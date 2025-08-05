美遏止逾期滯留再出新招！部分簽證申請人可能將需繳最高45萬保證金
美國政府4日發布通知表示，根據將於兩周後啟動的試點計畫，部分旅遊和商務簽證申請人可能需繳納最高15000美元（約台幣45萬2550元）的保證金。
路透報導，此舉旨在遏制逾期滯留的訪客。根據聯邦公報的通知，該計畫賦予美國領事官員酌情權，對來自簽證逾期率較高國家的訪客徵收保證金。通知還指出，來自篩查及審查資訊被認為不足的國家申請人，也可能被要求繳納保證金。
通知指出，這項新簽證計畫將於20日生效，持續約一年。領事官員對需繳納保證金的簽證申請人將有3個金額選項：5000美元（約台幣15萬0850元）、10000美元（約台幣30萬1700元）或15000美元，但通常預計至少會要求繳納1萬美元。若旅客依簽證條件離境，保證金將予以退還。
通知還指出，類似的試點計畫曾於川普第一任期末的2020年11月啟動，但因疫情導致全球旅遊銳減，未能全面實施。
美國國務院發言人列出將用以識別受影響國家的標準，並補充說明，國家名單可能會更新。該發言人指出，受影響國家將根據高逾期滯留率、篩查和審查不足、無居住要求的投資入籍問題，以及外交政策考量來識別。
國務院無法估計受該政策影響的簽證申請人數，但代表主要旅遊相關企業的美國旅遊協會（U.S. Travel Association）估計，「簽證保證金試點計畫範圍似乎有限，估計約有2000名申請人受影響，且大多數申請人可能僅來自赴美旅客量相對較少的少數幾個國家。」
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