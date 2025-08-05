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美簽新規：特定國家旅客入境須繳最高45萬元保證金 逾期居留將沒收
美國總統川普的政府為解決所謂「明顯的國安威脅」，將要求部分外國旅客繳納最高15,000美元（約台幣45.26萬元）的保證金，以確保他們不會違反簽證規定逾期居留。
紐約時報報導，國務院在周一宣布的試行計畫中表示，來自簽證逾期率偏高國家、擬以旅遊或商務簽證入境美國的外籍人士，需繳納不低於5,000美元（約台幣15萬元）的保證金。未能在簽證到期前離境者，保證金沒收；在簽證期限內離境，則可獲退款。
這項規定將在8月20日正式上路。
國務院的公告未具體說明適用國家，僅表示將根據國土安全部收集並公布的簽證逾期數據來決定。此舉是川普政府多管齊下打擊非法移民的最新措施。
該公告引用國土安全部2023年數據指出，逾50萬名經空運或海運口岸入境美國的人士，很可能在授權停留期結束後仍滯留美國。被要求繳納保證金的訪客，須從參與該計畫的指定機場出入境，國務院表示將在保證金制度實施前15天公布適用機場名單。
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