川普金穹防禦系統 傳在大選前首次重要測試

美國有線電視新聞網日前（ＣＮＮ）日前引述二位知情人士報導，五角大廈已安排在二○二八年美國總統大選前夕，進行金穹飛彈防禦系統首次重要測試。川普五月承諾，將在三年內建構美國最新的飛彈防禦系統金穹。

川普「又大又美法」撥款二五○億美元用於金穹項目，但ＣＮＮ預計至少需耗資達數千億美元。一位五角大廈官員說，美國飛彈防禦署計畫將前述測試命名為ＦＴＩ–Ｘ，ＦＴＩ代表整合飛行測試，這顯示會測試金穹的諸多感測器和武器系統協同並打擊多個目標。

飛彈試射通常會提前安排。但前述官員說，目前暫定二○二八年第四季，他們想在二○二八年十一月有所斬獲，而現在五角大廈希望避免任何拖慢進度的情況，且考量覆蓋美國本土所需時間和面積，攔截成功所需的衛星數量將非常多。

該報導稱，二○二八年測試可能只是該計畫的第一階段，目前的關鍵在於快速進展，靠現有系統證明值得投入更多資金至大規模飛彈防禦系統此一更廣泛的概念。