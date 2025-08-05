川普政策效益…稅收增加了 華府部分人士擬普發現金

美國總統川普的關稅政策已開始產生收入，帶動今年稅收大幅增長，紐約時報分析，聯邦政府預算今後可能日益依賴這項重要新稅收，無論由誰主政都難以割捨。對其他國家而言，這或許代表高關稅將成常態。在此同時，華府已有部分人士開始考慮如何使用這筆關稅收入，普發現金是選項之一。

根據美國財政部資料，今年1月到7月，海關關稅與某些特種銷售稅總共創造1,520億美元稅收，約為前一年度同期的兩倍。

專家指出，如果川普關稅政策維持不變，未來十年可望讓政府稅收增加2兆美元。雖然經濟學者幾乎一面倒希望關稅不應該永久實施，並稱美國應該放棄關稅壁壘，但某些學者坦承，關稅帶來的龐大收入恐讓政府難以割捨。

賓州大學華頓商學經濟學家葛梅斯表示，關稅令人「上癮」，這項稅收來源將讓政府非常難以拒絕，尤其是在目前政府債務與赤字高漲之際。

川普主張以關稅取代個人所得稅，並偏好19世紀美國以關稅為主的財稅模式。隨著其關稅政策與共和黨減稅方案實施，美國稅制正從向收入徵稅轉向對商品課稅，帶來明顯的遞減效果：富人獲益更多、窮人負擔更重。進口關稅推高日常用品價格，對低收入族群衝擊尤深。

耶魯大學預算實驗室經濟學主任、前拜登政府官員泰德斯奇也指出，在經濟學上確實有更好且更有效率籌得政府收入的方式，「但現在這是政治問題」。

泰德斯奇認為，無論未來是共和黨或民主黨當家，可能會因取消關稅導致聯邦債務增加而猶豫不決。若要用其他形式的稅收予以取代，則需國會立法通過；反之，關稅則是前任總統遺留下來的決策。

另一方面，華府已有部分人士開始考慮如何使用這筆關稅收入。川普最近就提出，可能向美國民眾發放關稅退稅金。川普7月談到關稅曾表示：「我們現在進帳太多了，正考慮小額退稅，但首要目標還是償還債務。」

密蘇里州共和黨參議員霍利近來已提案，研擬向多數美國人發放600美元。