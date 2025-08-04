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聯合航空發動機故障 錄音曝機師緊急求救返降無人傷

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國聯合航空日前一架班機出現發動機故障情形。照片為示意圖，非本文當事班機。 法新社
美國聯合航空日前一架班機出現發動機故障情形。照片為示意圖，非本文當事班機。 法新社

美國聯合航空（United Airlines）一架班機7月25日自華盛頓杜勒斯國際機場起飛後不久，出現發動機故障情形，機師緊急發出求救訊號，該班機旋即改道飛回機場。

「今日美國報」（USA Today）報導，聯合航空108班機當天下午6時左右才剛起飛，準備前往目的地德國慕尼黑，就出現發動機故障問題。

根據近日曝光的錄音檔，當這架波音（Boeing）787客機爬升至1萬英呎高度，機師告訴飛航管制人員：「發動機故障，左側發動機，聯合108班機發生緊急狀況。Mayday、Mayday、Mayday（求救訊號）。」

飛航管制人員詢問機師，飛機是否能右轉「返回機場」。在錄音中，飛航管制人員表示出事班機和機場間沒有其他飛機。

根據航班追蹤網站FlightAware，這架班機後於晚間8時33分左右安全返降華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）。

聯合航空發言人透過聲明證實，飛機因「機械問題」改道。

機場發言人諾薩爾（Crystal Nosal）告訴今日美國報：「飛機安全著陸，經過機場消防暨救災局人員檢查後拖至登機口。其他班機起降未因此中斷。」

該飛機被拖至登機門後，機上219位乘客及11名機組人員全部下機，沒有人員受傷通報。

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