川普開除勞工統計局長挨批 白宮官員辯護
美國總統川普日前下令開除勞工統計局長，引發外界批評，指川普此舉可能損害公眾對官方經濟數據的信心；白宮的經濟顧問今天為總統辯護，反駁有關批評。
川普今晚再度批評勞工統計局局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer），但未提供有關她任何不當行為的證據。川普並表示，他將在3、4天內，任命新的局長。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）說，總統對勞工統計局的數據「確實感到擔憂」。
白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）則表示，總統「呼籲更換（勞工統計局）主管是正確的」。
哈塞特在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目中表示，主要疑慮是勞工統計局在1日發布的下修報告，5月和6月新增就業機會比之前公布的報告減少了25萬8000個。
路透社報導，川普指責麥肯塔佛偽造這項就業數據，但並未提出任何作假證據。
美國勞工統計局負責彙編受關注的就業數字報告，以及消費者和生產者的物價資料。
包括一些勞工統計局前主管在內的批評人士，猛烈抨擊川普的舉動，並呼籲國會調查麥肯塔佛遭免職一事，稱此舉將動搖大眾對一個受敬重機構的信任。
前勞工統計局局長、社團「勞工統計局之友」（Friends of the BLS）聯合主席畢治（William Beach）說：「這會損害信譽。」
他說：「局長不可能操縱就業數據。」
曾在柯林頓和歐巴馬政府任職的前財政部長薩默斯（Larry Summers）也批評麥肯塔佛被解職一事。
薩默斯在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）中表示： 「（數字造假）是個荒謬的指控。這些數據是由數百人團隊按照手冊中的詳細程序彙集而成的。」
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