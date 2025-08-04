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川普避免期中跛腳！反對共和黨重劃選區 民主黨集體退席抗議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民主黨雖然近日努力抵制川普劃設2026的期中選區，但本身仍面臨軍心渙散、各自為政的困境。（中央社示意圖）
民主黨雖然近日努力抵制川普劃設2026的期中選區，但本身仍面臨軍心渙散、各自為政的困境。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】川普要透過重劃選區，避免民主黨在期中選舉翻盤，但德州民主黨不讓！由於重劃選區需有1百個州眾議員在場，民主黨州眾議員便退席抗議。由於州議會可決定下次全國期中選舉各州的選區分配，美國總統川普希望先劃設對自己有利的選區，避免期中施政跛腳。但民主黨目前也面臨群龍無首、民調低迷的困境。

川普避免期中跛腳

根據《半島電視台》報導，美國德州由共和黨主導的州議會近日將重新劃定2026年期中選舉的眾議員選區，但川普希望將選區劃分的對共和黨有利，讓民主黨不滿，因此退席抗議。150席的德州州眾議會劃定選區需有1百席議員在場，有62席的民主黨便有51人退席抗議。

德州州檢察廳曾揚言要對這些議員罰款，甚至不排除逮捕，但因為立法程序杯葛屬於公民不服從，所以是否真的要逮捕這些人就變成羅生門。由於川普第一任期的期中選舉眾議院遭到翻盤，他這次任期不想要重蹈覆轍，因此要求有重劃選區的州都要設法劃設對共和黨更有利的選區。

民主黨一盤散沙

不過，《Axios》提到，民主的眾議員也面臨高齡化問題，目前約有58個高齡議員，還有4個人要退休，光是黨內初選可能就非常忙碌。《美聯社》還指出，民調顯示多數民主黨員認為自己的政黨軟弱且沒有效率，共和黨雖然不滿度也高，但比起民主黨好很多。

一位民主黨員受訪時表示，民主黨看起來相當沒有骨氣，且目前對共和黨的監督看起來非常分散。民調中僅有20%民主黨員對該黨是以正面的形容詞形容。面對從2024年總統與國會選舉雙雙挫敗尚未振作，還有對川普的監督不力，是目前民主黨面臨的重大挑戰。

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