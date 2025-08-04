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葛里爾稱美中稀土談判完成一半 陸加強西方軍用磁材管制

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軍工業者急尋中國大陸以外稀土供貨來源。路透
軍工業者急尋中國大陸以外稀土供貨來源。路透

中國大陸仍在管制用於國防工業的關鍵礦產出口至西方國家，不僅導致生產延宕，也迫使各大企業四處尋找庫存，試圖取得生產軍武所需的原料。

隨著美中貿易關係緊張，北京當局加緊稀土出口管制。儘管川普政府6月做出一連串貿易讓步後，北京恢復部分稀土出口，但據外媒報導，針對軍事用途的關鍵礦產仍維持封鎖。

美國貿易代表葛里爾周日對美中在稀土供貨問題上的談判表示審慎樂觀。他說，上周貿易會談有助於穩住雙邊經貿關係。

葛里爾說，上周在斯德哥爾摩舉行的談判重點之一，就是討論關鍵工業材料的供應問題。北京方面則表示，雙方已同意延長目前的關稅休兵協議。葛里爾在美國CBS《面對國家》中表示，已就供應取得中方承諾。

葛里爾說：「我們的重點是確保從中國出口至美國的磁材，以及相關供應鏈，能像過去一樣順利流通。」「目前我們大概完成一半。」

據外媒報導，某家為美軍提供無人機零件的製造商，因找不到中國大陸以外來源的磁材，被迫延後出貨最多達兩個月。

據貿易商表示，近來國防產業所需的部分材料價格已是先前水準的五倍以上。其中一家公司透露，有人最近對磁材關鍵元素「釤」的開價竟是過去行情的60倍。供應商和國防業高層說，這已明顯推高整體軍事系統的成本。

北京 美國 稀土

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