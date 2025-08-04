川普本周將公布兩重要人事案：聯準會理事、就業數據統計主管

美國總統川普表示，他將在未來幾天內宣布一名新的聯準會理事與一位新的就業數據統計主管。在全球經濟情勢動盪不安之際，川普將有機會任命更符合其政策取向的人選，進一步對聯準會主席鮑爾施壓降息。

川普周日自紐澤西貝德敏斯特度完周末返回白宮途中，向記者透露這個消息。他近期因持續抨擊聯準會主席鮑爾，以及在就業成長數據疲軟後解雇聯邦勞工統計局局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）而招致批評。這些舉動被視為破壞傳統上應免受政治干預的重要財經機構。

談到聯準會人事案時，川普表示，他「心中已有幾位屬意人選」，可接替任期原本要到明年1月才結束、卻在周五突然宣布請辭的理事庫格勒（Adriana Kugler）。庫格勒提前離任，讓對聯準會不願降息一直怒火中燒的川普得以比預期的更早提名一位傾向支持降息的新理事。這個人選有可能取代鮑爾的位置成為下任聯準會主席。