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美關稅大賺4.6兆！共和黨喊價普發現金「這金額」 專家憂：恐上癮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7月22日在白宮接待國會共和黨人。法新社
美國總統川普7月22日在白宮接待國會共和黨人。法新社

紐約時報3日報導，由於美國總統川普大舉開徵關稅，財政部數據顯示，截至七月底，關稅及部分消費稅已帶來1520億美元收入（約台幣4.6兆），約為上個財政年度同期的2倍；分析人士預估，若未來10年持續實施這些關稅，可能讓美國額外進帳超過2兆美元（約台幣60.5兆）。如此可觀收入可能令負債沉重的聯邦政府難以割捨，未來不論白宮或國會由誰主政，恐怕都會對取消關稅猶豫不決。另外，參議院共和黨人已提案擬向多數美國人發放600美元現金，約台幣1萬8千元。

賓州大學華頓商學院經濟學家戈梅斯（Joao Gomes）認為徵收關稅會上癮，「當債務與赤字如此嚴重時，要放棄一項收入來源是非常困難的」。

川普經常引用關稅作為對美國有利的證據，儘管關稅造成市場不確定性，並開始推高消費價格。川普的官員也主張，關稅收入有助於彌補國會通過大規模減稅方案造成的預算缺口。

川普一直嚮往以關稅取代所得稅，並將19世紀末美國仰賴關稅的財政模式視為典範。雖然所得與薪資稅仍是主要財源，但關稅與減稅政策已使美國稅制朝向課稅商品轉變。這種轉變具累退性，對富人較有利，反而加重低所得者在日常用品上的負擔。

關稅效應已開始影響美國消費者價格，許多企業表示將因成本上升而被迫調漲售價。分析人士也預期，關稅將拖累整體經濟表現，可能減少政府每年從傳統所得稅所取得的收入。

耶魯大學預算實驗室經濟學主任、前拜登政府官員泰德斯奇（Ernie Tedeschi）指出，在經濟學上確實有更好且更有效率籌得政府收入的方式，「但現在這是政治問題」。

泰德斯奇認為，無論未來是共和黨或民主黨當家，可能會因取消關稅導致聯邦債務增加而猶豫不決。而要用其他形式的稅收來取代關稅收入，則需國會立法通過；反之，關稅則是前任總統遺留下來的決策。

泰德斯奇點出：「國會可能不願冒著政治風險進行表決，畢竟他們當初也沒有表決同意這些關稅政策。」

另一方面，華府已有部分人士開始考慮如何使用這筆關稅收入。川普最近就提出，可能向美國民眾發放關稅退稅金。川普7月談到關稅曾表示：「我們現在進帳太多了，正考慮小額退稅，但最重要的目標還是償還債務。」

密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）近來已提案，研擬向多數美國人發放600美元，約台幣1萬8171元。

美國 川普 稅收

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