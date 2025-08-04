聽新聞
0:00 / 0:00

因起訴川普 美國前特檢遭調查

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國前特別檢察官史密斯。美聯社
美國前特別檢察官史密斯。美聯社

美國獨立機構「美國特別檢察官辦公室」（ＯＳＣ）已對前「美國司法部特別檢察官」史密斯是否違反「哈契法」展開調查。哈契法限制聯邦雇員從事特定政治活動，以阻止聯邦政府影響選舉或以黨派主義行動。美國總統川普及其盟友指責，史密斯過去的調查將聯邦政府武器化。

史密斯在拜登政府時期的二○二二年十一月獲時任司法部長加蘭德任命為特檢，指控川普策畫推翻二○二○年美國總統大選結果，以及川普第一任結束後不當處理機密文件。川普去年十一月再度當選後，史密斯根據司法部不起訴現任總統的政策，撤銷對川普起訴。川普曾矢言回任後將開除史密斯，但史密斯已在川普回任前十天辭職。

史密斯對川普的兩年調查仍具歷史意義，當時讓川普成為首位遭聯邦起訴的美國前總統。川普否認史密斯的兩項指控，試圖將其定調為出於政治動機。

紐約時報二日報導，共和黨籍聯邦參議員、川普盟友柯頓曾要求ＯＳＣ調查史密斯的行為是否意圖影響去年總統大選，主張他去年要求法庭加速審理川普所涉案件，已違反哈契法。

ＯＳＣ是美國國會設立，現由川普任命的代理官員領導；英國廣播公司（ＢＢＣ）二日報導，其主要職能是調查並處理美國公務體系人員違反聯邦法規情形，但ＯＳＣ和史密斯過去領導的司法部特檢辦公室是個別運作。

ＯＳＣ無權對違反「哈契法」的個人提起刑事指控和起訴，但可尋求對其採取紀律處分，最嚴重是終止聘用，也可將其違反「哈契法」的調查結果提交司法部調查。司法部特檢辦公室則可提起聯邦刑事起訴。

小布希政府首席道德律師佩恩特向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，他從未見過檢察官因為在法庭辯護被判定違反「哈契法」，質疑川普政府領導下的ＯＳＣ獨立性。川普回任後已解僱拜登任命的ＯＳＣ負責人，川普提名的ＯＳＣ主任人選英格拉西亞仍待參院確認。

川普 拜登 史密斯

延伸閱讀

川普新關稅在即...台美談判未完待續？專家預期雙方有望達協議

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

曾起訴川普 前特別檢察官史密斯遭調查是否違反「哈契法」

金融時報：美台7月初達關稅協議 遭川普擱置

相關新聞

阿肯色州魔鬼窟雙屍案 家長控兇嫌曾涉性誘拐

阿肯色州魔鬼窟州立公園(Devil's Den State Park)登山步道雙屍命案的28歲兇嫌麥甘(James An...

因起訴川普 美國前特檢遭調查

美國獨立機構「美國特別檢察官辦公室」（ＯＳＣ）已對前「美國司法部特別檢察官」史密斯是否違反「哈契法」展開調查。哈契法限制...

亞當斯涉假造連署簽名 52筆已確認 他反駁指對手搞小動作

市長亞當斯(Eric Adams)日前展開競選連任，以獨立候選人身分參加11月大選，然而其競選團隊提交的參選連署簽名卻被...

今年畢業生失業率5.3% 創10年新高 高於平均失業率4%

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)報告顯示，今年應屆畢業生失業率達5....

曾起訴川普 前特別檢察官史密斯遭調查是否違反「哈契法」

國會設立的獨立機構「特別檢察官辦公室」(Office of Special Counsel，OSC)，正針對前特別檢察官...

川普批「操控數據」怒炒勞工統計局長 朝野不認同

在聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)1日公布報告，指7月美國就機會成長大幅減緩之後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。