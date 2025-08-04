因起訴川普 美國前特檢遭調查

美國獨立機構「美國特別檢察官辦公室」（ＯＳＣ）已對前「美國司法部特別檢察官」史密斯是否違反「哈契法」展開調查。哈契法限制聯邦雇員從事特定政治活動，以阻止聯邦政府影響選舉或以黨派主義行動。美國總統川普及其盟友指責，史密斯過去的調查將聯邦政府武器化。

史密斯在拜登政府時期的二○二二年十一月獲時任司法部長加蘭德任命為特檢，指控川普策畫推翻二○二○年美國總統大選結果，以及川普第一任結束後不當處理機密文件。川普去年十一月再度當選後，史密斯根據司法部不起訴現任總統的政策，撤銷對川普起訴。川普曾矢言回任後將開除史密斯，但史密斯已在川普回任前十天辭職。

史密斯對川普的兩年調查仍具歷史意義，當時讓川普成為首位遭聯邦起訴的美國前總統。川普否認史密斯的兩項指控，試圖將其定調為出於政治動機。

紐約時報二日報導，共和黨籍聯邦參議員、川普盟友柯頓曾要求ＯＳＣ調查史密斯的行為是否意圖影響去年總統大選，主張他去年要求法庭加速審理川普所涉案件，已違反哈契法。

ＯＳＣ是美國國會設立，現由川普任命的代理官員領導；英國廣播公司（ＢＢＣ）二日報導，其主要職能是調查並處理美國公務體系人員違反聯邦法規情形，但ＯＳＣ和史密斯過去領導的司法部特檢辦公室是個別運作。

ＯＳＣ無權對違反「哈契法」的個人提起刑事指控和起訴，但可尋求對其採取紀律處分，最嚴重是終止聘用，也可將其違反「哈契法」的調查結果提交司法部調查。司法部特檢辦公室則可提起聯邦刑事起訴。

小布希政府首席道德律師佩恩特向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，他從未見過檢察官因為在法庭辯護被判定違反「哈契法」，質疑川普政府領導下的ＯＳＣ獨立性。川普回任後已解僱拜登任命的ＯＳＣ負責人，川普提名的ＯＳＣ主任人選英格拉西亞仍待參院確認。