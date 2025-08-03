快訊

高雄數學補教名師猝死享壽60歲 黃捷發聲悼念「曾蒙恩師教導」

獨家／高雄博田醫院爭經營權20多人半夜對峙 法院一裁定洩家族爭端

華府聯邦檢察長任命案過關 川普政府再添福斯成員

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天通過前電視名人兼法官皮洛（Jeanine Pirro）出任哥倫比亞特區（華府）聯邦檢察長的任命案，是最新一位加入川普政府的福斯新聞頻道（Fox News）主持人。

法新社報導，聯邦參議院是以50比45票數通過這項任命案。

早在5月，川普就讓皮洛以過渡性質暫代此職。川普慣於任命右翼的福斯電視台主持人和忠誠派人士出任政府要職。

74歲的皮洛過去擔任過紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）地區檢察官，2008到2011年間因主持週末電視節目「皮洛法官」（Judge Jeanine Pirro）而聲名大噪，之後在福斯新聞頻道主持「皮洛法官談正義」（Justice with Judge Jeanine）長達11年。

她也曾是福斯新聞節目「五人組」（The Five）共同主持人之一，直到接下聯邦檢察長職務才卸下主持工作。

哥倫比亞特區聯邦檢察長一職，被視為美國最具影響力的聯邦檢察官之一。

除了皮洛，其他從「福斯」轉任政府高官的還包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和輸部長達菲（Sean Duffy），前者曾是福斯晨間節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）的共同主持人，後者過去參加過真人實境秀也擔任過福斯財經頻道共同主持人。

福斯 川普 法官

延伸閱讀

川普加關稅竟讓浪漫變奢侈品？ 美國Z世代寧願存錢也不花在約會上

房價跌回一年前可進場了？專家搖頭「要看兩指標」

川普給南韓的「第2張帳單」曝光！與台灣有關 傳8月12日見李在明

台股震盪應對川普關稅期限

相關新聞

川普加關稅竟讓浪漫變奢侈品？ 美國Z世代寧願存錢也不花在約會上

過去社會多數認為Z世代年輕人揮霍無度，崇尚及時行樂...

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步「最後隨便決定39%關稅」

彭博資訊2日報導，美國對等關稅生效前的最後關頭，美國總統川普與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）...

亞當斯涉假造連署簽名 52筆已確認 他反駁指對手搞小動作

市長亞當斯(Eric Adams)日前展開競選連任，以獨立候選人身分參加11月大選，然而其競選團隊提交的參選連署簽名卻被...

今年畢業生失業率5.3% 創10年新高 高於平均失業率4%

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)報告顯示，今年應屆畢業生失業率達5....

曾起訴川普 前特別檢察官史密斯遭調查是否違反「哈契法」

國會設立的獨立機構「特別檢察官辦公室」(Office of Special Counsel，OSC)，正針對前特別檢察官...

川普批「操控數據」怒炒勞工統計局長 朝野不認同

在聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)1日公布報告，指7月美國就機會成長大幅減緩之後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。