華府聯邦檢察長任命案過關 川普政府再添福斯成員

美國聯邦參議院今天通過前電視名人兼法官皮洛（Jeanine Pirro）出任哥倫比亞特區（華府）聯邦檢察長的任命案，是最新一位加入川普政府的福斯新聞頻道（Fox News）主持人。

法新社報導，聯邦參議院是以50比45票數通過這項任命案。

早在5月，川普就讓皮洛以過渡性質暫代此職。川普慣於任命右翼的福斯電視台主持人和忠誠派人士出任政府要職。

74歲的皮洛過去擔任過紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）地區檢察官，2008到2011年間因主持週末電視節目「皮洛法官」（Judge Jeanine Pirro）而聲名大噪，之後在福斯新聞頻道主持「皮洛法官談正義」（Justice with Judge Jeanine）長達11年。

她也曾是福斯新聞節目「五人組」（The Five）共同主持人之一，直到接下聯邦檢察長職務才卸下主持工作。

哥倫比亞特區聯邦檢察長一職，被視為美國最具影響力的聯邦檢察官之一。

除了皮洛，其他從「福斯」轉任政府高官的還包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和輸部長達菲（Sean Duffy），前者曾是福斯晨間節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）的共同主持人，後者過去參加過真人實境秀也擔任過福斯財經頻道共同主持人。