加州佛利蒙特市長會台灣青年 探討民主創新

僑委會選送大專院校優秀青年赴加州拓展國際視野，這批青年近日參訪台廠林立的加州佛利蒙特（Fremont）市，與市政府實習生共同探討公共政策等議題，市長薩爾溫於社群平台發文讚揚交流。

加州佛利蒙特市為華碩、台達電、廣達電腦等企業在北美的重要據點。

駐舊金山辦事處華僑文教服務中心發布新聞稿表示，僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」青年團、還有由在美台裔第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）近日共同拜會佛利蒙特市政府，參與公共政策與社區事務學習。

佛利蒙特市長薩爾溫（Raj Salwan）親自歡迎，指出這場活動象徵跨文化之間的合作，並於社群平台發文表示，與青年們探討了領導力、民主及創新。

「台灣青年海外搭僑計畫」目的在培育具有國際視野與社會關懷能力的青年領袖，透過海外實習與社區互動，培養他們成為台灣與世界之間的橋梁。