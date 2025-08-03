加州佛利蒙特市長會台灣青年 探討民主創新
僑委會選送大專院校優秀青年赴加州拓展國際視野，這批青年近日參訪台廠林立的加州佛利蒙特（Fremont）市，與市政府實習生共同探討公共政策等議題，市長薩爾溫於社群平台發文讚揚交流。
加州佛利蒙特市為華碩、台達電、廣達電腦等企業在北美的重要據點。
駐舊金山辦事處華僑文教服務中心發布新聞稿表示，僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」青年團、還有由在美台裔第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）近日共同拜會佛利蒙特市政府，參與公共政策與社區事務學習。
佛利蒙特市長薩爾溫（Raj Salwan）親自歡迎，指出這場活動象徵跨文化之間的合作，並於社群平台發文表示，與青年們探討了領導力、民主及創新。
「台灣青年海外搭僑計畫」目的在培育具有國際視野與社會關懷能力的青年領袖，透過海外實習與社區互動，培養他們成為台灣與世界之間的橋梁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言