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美紐澤西州發生規模3.0地震 紐約市也感受搖晃

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
美國地質調查所（USGS）表示，紐澤西州今晚發生規模3.0地震，紐約大都會地區也能感受輕微搖晃。 圖／翻攝自USGS網站
美國地質調查所（USGS）表示，紐澤西州今晚發生規模3.0地震，紐約大都會地區也能感受輕微搖晃。 圖／翻攝自USGS網站

美國地質調查所（USGS）表示，紐澤西州今晚發生規模3.0地震紐約大都會地區也能感受輕微搖晃。

美聯社報導，地震震央位於紐澤西州郊區的哈斯布洛克高地（Hasbrouck Heights），距離紐約市中央公園（Central Park）不到13公里，震源深度僅10公里。

一名住在紐約布魯克林區（Brooklyn）的居民表示，這次地震相當短暫，只感受到輕微搖晃。

儘管如此，社群媒體很快出現大量民眾回應對地震「有感」，紐約帝國大廈（Empire State Building）也在社群平台X以官方帳號發文說：「我沒事。」

此次地震規模比紐澤西州圖斯克伯里鎮（Tewksbury）2024年發生的規模4.8地震小得多。

規模3.0的地震通常不足以造成任何損害，但在美國東北部，即使這樣的小地震也屬罕見。

紐約市緊急事務應變當局表示，目前並未接獲重大影響的通報。

地震 紐約 規模

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