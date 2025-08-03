川普加關稅竟讓浪漫變奢侈品？ 美國Z世代寧願存錢也不花在約會上

過去社會多數認為Z世代年輕人揮霍無度，崇尚及時行樂，但根據美國銀行（Bank of America）於7月30日公布的調查顯示，美國青少年至20多歲成年人，因為日益上升的物價水平，在約會開銷上變得更加節儉。

根據路透社報導，這項針對900多名年齡介於18至28歲之間的人的調查顯示，超過一半的受訪者在約會上完全沒花錢，而在有花錢的群體中，有25%的男性及30%的女性，每月的約會開銷不到100美元（約新台幣2,982元）。受訪者也直言，「伴侶的財務責任感很重要」。

調查還指出，超過一半的受訪者傾向儲蓄，有24%的人正在還債，以改善自身財務狀況；過半的受訪者表示，他們的收入不足以過上理想的生活，並有55%的人沒有足夠的緊急儲蓄來應對三個月的生活開銷。

隨著美國6月份的通膨數據上升，從咖啡到家具等多種商品價格全面上漲，經濟學家認為，這顯示川普政府提高的進口關稅已經轉嫁到消費者身上。美國銀行負責消費者、零售和銀行業務的總裁霍莉·奧尼爾（Holly O'Neill）指出，Z世代在成年後切身感受到生活成本的壓力，進而減少外出用餐，轉而選擇更實惠的超市購物，同時開始管理、制定預算。

另外，根據美國銀行的報告，來自父母的資金援助比例，已經從一年前的46%降至39%。目前僅有22%的人每月獲得1,000美元（約新台幣29,820元）或以上的支援金額，一年前為32%；超過一半的受訪者低於500美元（約新台幣14,910元），去年則為44%。

奧尼爾指出，Z世代正在打破年輕人使用金錢的刻板印象，她直言：「即使面臨經濟障礙和高昂的日常開銷，他們仍努力邁向財務獨立。」