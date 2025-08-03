美博物館：撤川普彈劾案解說牌 並非白宮施壓

美國國家歷史博物館（National Museum of American History）管理機構今天表示，館方日前撤除一塊關於總統川普兩次彈劾案的解說牌，並非因白宮施壓所致。

法新社報導，負責管理美國國家歷史博物館的史密森尼學會（Smithsonian Institution）在社群平台X發布聲明表示，這塊解說牌原本就是暫時性的，且「外觀、位置、時間脈絡與整體呈現方面均未達本館標準」。

聲明表示，這塊解說牌「與展覽的其他區域不一致，且遮擋了櫃內展品。基於這些原因，我們動手將之移除」。聲明表示，「我們並未接獲任何政府部門或官員要求移除展覽內容。」

史密森尼學會在聲明中表示，這項彈劾展「將於未來數週內更新，以呈現我國歷史上所有的彈劾程序」。

史密森尼學會發布聲明之前，「華盛頓郵報」（The Washington Post）7月31日的報導指出，館方撤下描述川普彈劾的解說牌，並改回舊的標示牌，上面寫著「只有3位總統曾面臨被免職的重大挑戰」，分別是詹森（Andrew Johnson）、尼克森（Richard Nixon）和柯林頓（Bill Clinton）。

根據華郵報導，在白宮施壓史密森尼學會撤換旗下某個藝術博物館館長之後，學會啟動內容審查作業，接著移除與川普兩次彈劾案相關的解說卡。

法新社報導，川普是美國史上唯一兩度遭彈劾的總統，分別於2019年因濫權及妨礙國會，以及2021年因煽動叛亂被彈劾，但兩次均獲聯邦參議院判定無罪。

自今年1月開始第2個總統任期以來，共和黨籍的川普便展開行動來控制主要文化機構，同時大幅削減藝術與人文領域的經費。

今年3月，川普簽署行政命令，意在「讓史密森尼學會恢復作為啟發靈感與美國偉大象徵的正當地位」，並「去除不當的意識形態」。

這項命令指控史密森尼學會「受到一個分裂性、以種族為中心的意識形態影響」，並主張這種轉變助長了把美國價值觀描繪為「本質有害且具壓迫性」的說法。