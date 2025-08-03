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秋後算帳？川普刑案特別檢察官遭調查 2點不尋常引發質疑

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秋後算帳？川普刑案特別檢察官遭調查 2點不尋常引發質疑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
特別檢察官史密斯2023年8月於司法部向媒體說明起訴當時前總統川普的案件。美聯社
特別檢察官史密斯2023年8月於司法部向媒體說明起訴當時前總統川普的案件。美聯社

紐約時報2日報導，美國特別檢察官辦公室（OSC）2日表示，前特別檢察官史密斯（Jack Smith）先前在起訴川普的刑事案件中要求迅速開庭，可能意在影響2024年總統大選，恐違反政府公務員參與政治規定，目前已展開調查。但此舉有兩點不尋常：史密斯已經離職，即使違法也無法以解職懲處；這項指控與OSC歷來調查性質相去甚遠。

根據紐時報導，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）主張史密斯在2024年要求法庭加速審理對川普案件，已經違反赫奇法（Hatch Act），並要求OSC展開調查。該法限制政府公務員參與政治活動，以確保政府運作公正性，並保護雇員免於政治脅迫。

美國司法部前特別檢察官史密斯2023年以不當處理機密文件、意圖推翻2020年大選等罪名，起訴當時已卸任的美國總統川普。川普2024年第二次當選後，史密斯基於現任總統不得受到刑事起訴而放棄案件，並在2025年1月解散團隊並離職。

紐時報導指出，OSC這次大動作有兩點不尋常之處：首先，違反赫奇法最嚴重的處分是解雇聯邦職位，但史密斯已在1月離職。其次，柯頓所提的調查要求和OSC通常處理的案件類型相去甚遠，OSC通常調查違反公務體系規範的行為，比如是違反公務中立、政治活動禁令與行政規範，而非柯頓與川普指涉的檢察官起訴策略。

川普 史密斯 檢察官

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