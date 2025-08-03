美國特使告訴以色列人質家屬 美以正制定終戰計畫

美國總統川普的中東特使魏科夫今天告訴親友遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯挾持的以色列人質家屬，他正與以國政府合作，制定將能有效結束加薩戰爭的計畫。

路透社報導，以色列政府因加薩走廊（Gaza Strip）人道處境不斷惡化而面臨日益高漲的壓力之際，魏科夫（Steve Witkoff）正在以色列訪問。

根據路透社聽到的會議錄音，魏科夫表示：「我們正與以色列政府及其總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）共同制定一個非常、非常棒的計畫…是為了重建加薩，而這實際上意味著結束戰爭。」

魏科夫也提到，哈瑪斯（Hamas）準備解除武裝以結束戰爭，但哈瑪斯已一再強調自己無意放下武器。

白宮尚未回應針對魏科夫發言的置評請求。