川普震怒！就業不佳開除勞動統計局長 克魯曼等經濟大咖警告嚴重後果

美國7月就業成長遠不如預期，5月和6月數據更大幅下修，引起總統川普震怒並開除勞工部勞動統計局（BLS）局長。此舉招致經濟學者群起撻伐，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼諷刺川普2.0政府朝「香蕉共和國」更進一步，前財長桑默斯也痛批此為極權統治者行徑。

勞工部BLS周五公布，美國7月非農就業人口僅新增7.3萬人，遠不如預期，更糟的是5月和6月數據合計下修將近26萬人，修正幅度異常之大。川普見狀怒指BLS對就業數據「動手腳」，「好讓共和黨和我本人難堪」，於是宣布開除BLS局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。

克魯曼批川普摧毀官方數據公信力

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，過去六個月來，聯邦機構從追蹤氣候變遷的，到追蹤傳染病的，只要發布的訊息令川普2.0不悅，就一個個遭破壞。如今，川普竟開始染指發布重要經濟數據的BLS，象徵美國「迅速墮落至香蕉共和國地位」的最新一步。

克魯曼強調，BLS是非常重要的機構，是取得短期經濟資訊的主要來源。BLS每月例行做家庭調查，估算出失業率。每月對雇主進行調查，估算出就業成長數據。第三項針對物價的調查，則是消費者物價指數（CPI）的基礎，也是其他通膨指標的基本數據來源。

追蹤像美國這麼複雜的經濟並不容易，BLS的數據未必精準，事後修正是常有的事。但克魯曼稱讚BLS極專業、不偏黨派，發布的經濟數據獲經濟學界視為黃金標準。

克魯曼表示，他原以為川普政府只會逐漸染指經濟數據，沒想到他居然因為不喜歡最新的就業數據，就直接開除BLS局長。這向BLS其餘員工傳達清楚的訊息：不准發布壞消息。

這將導致BLS的數據不再是黃金標準，即使BLS員工堅守誠信原則，但在局長換成川普欽定人馬後，如何相信日後的數據不是先「過濾」後再發布？

克魯曼表示，未來他將更著重民間調查，若是民間數據與川普2.0官方數據出入甚大，不再有理由更重視官方數據。

經濟學者齊聲譴責

川普此舉引起經濟學者一致撻伐。前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）說：「這些數據得自按固有程序所做的調查，只因你不喜歡他們公布的數據，就開除一個重要政府機構的首長，這種事會發生在極權國家，而不是民主國家。」

曾任白宮經濟顧問委員會主席的哈佛大學教授佛曼（Jason Furman）撰文指出，麥肯塔佛領導一個無黨派色彩、備受尊重的BLS，編製出被視為全球一流的勞動市場數據，竟因發布的數據令人失望而遭總統開除，這「比較接近某個香蕉共和國會做的事」，不像是堂堂民主國家的作為。

佛曼批評，開除麥肯塔佛會導致重大後果。因為決策當局，例如聯準會（Fed）官員，需要可靠的數據以評估政策，金融市場（包括借數兆美元給山姆大叔填補預算赤字缺口的債市投資人）和企業投資決定也一樣。川普此舉將傷害BLS數據的公信力，讓投資人和社會大眾對官方數據失去信心。希臘和阿根廷昔日捏造經濟數據，導致糟糕的決策，以致本世紀來頻頻爆發經濟危機。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員威考克斯（David Wilcox）直言，開除BLS局長，將「重創美國統計體系的誠信」，因為日後BLS發布的經濟數據會啟人疑竇--發布的數據是否只為取悅總統，而不是盡可能呈現真實的經濟現況？威考克斯曾擔任美國聯邦經濟統計顧問委員會（FESAC）主席，該委員會今年被川普政府解散。

麻州阿姆赫斯特大學經濟學教授杜貝（Arindrajit Dube）也擔心，川普的行為不啻是開啟未來經濟數據被政治力扭曲之門。他說：「只因BLS一如往常修正就業數據，就開除勞動統計局長，可能摧毀大眾對美國核心機構和所有政府統計數據的信任。我再怎麼強調此事造成的傷害也不夠。」

就連政治立場右傾的學者也挺身為麥肯塔佛辯護。保守派智庫美國企業研究所（AEI）經濟政策研究中心主任史川恩（Michael Strain）在社群媒體上盛讚她「作為BLS局長展現崇高的誠信，毫無證據顯示BLS數據有政治偏見」。他寫道：「開除BLS局長，是蓄意傷害的五級警報，傷害了美國經濟數據乃至於整個統計體制的誠信。」

其他經濟學者批評，川普面對就業壞消息，第一反應居然是懲罰傳遞訊息的信使。經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）曾說，假如事實與他個人看法相左，他會改變想法。川普則是偏好改變事實。