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教全世界經濟學？川普揮關稅大刀 白宮顧問喊：值得獲諾貝爾經濟學獎

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
白宮貿易顧問納瓦羅7月31日在一場電視訪問結束後走出白宮。美聯社
白宮貿易顧問納瓦羅7月31日在一場電視訪問結束後走出白宮。美聯社

美國國會山莊報報導，白宮貿易顧問納瓦羅7月31日表示，川普致力「重組」世界貿易，值得獲得諾貝爾經濟學獎。

納瓦羅接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我認為川普基本上教導了世界貿易經濟學，他或許有機會獲得諾貝爾經濟學獎，因為這在根本上重組國際貿易環境，世界最大市場已經說了，你們無法再欺騙我們。」

納瓦羅補充：「我們將達成公平的協議。而且川普所做的一切挑戰了批評者。關稅實際上是減稅，而非通貨膨脹。」

納瓦羅表示，白宮的貿易談判「進展順利」，旨在消除其他貿易夥伴不公平的優勢。

川普至今已和大多數國家達成關稅協議，並公布稅率。

其實，川普近期也被提名角逐諾貝爾和平獎。巴基斯坦6月表示提名川普角逐該獎項，理由是川普協助解決巴國與鄰國印度之間的衝突。以色列內唐亞胡則在7月表態提名川普。而最近表態提名川普的則是柬埔寨，他們表示理由是川普直接介入調停泰柬衝突。

川普 白宮 關稅 納瓦羅 諾貝爾 貿易談判

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