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無懼川普制裁 巴西法官稱不向威脅低頭

中央社／ 巴西利亞1日綜合外電報導
巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。 路透社
巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。 路透社

美國總統川普以對他的極右翼盟友「政治獵巫」為由，本週稍早對一名巴西法官祭出新一輪制裁。然而這名法官今天誓言繼續履行職責，並表示他所屬法院「不向任何威脅低頭」。

法新社報導，美國財政部7月30日宣布向巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）實施金融制裁，指控他在一場針對美國與巴西公民及企業的非法「政治獵巫行動」中，既扮演法官又扮演陪審團角色。

這場風暴的中心是巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）受審案；波索納洛被控2022年在總統大選輸給當時左派候選人、現任總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）後，密謀發動政變欲奪回政權。

川普已簽署行政命令，向巴西的銷美商品課徵50%關稅，理由是波索納洛受到「出於政治動機的迫害」。

莫瑞斯今天罕見公開發聲，稱稱他不理會制裁且照常上班。他在法院會議中表示「這個法院、檢察總長辦公室及聯邦警署都不會向威脅低頭」。

他並誓言法院將「堅決捍衛國家主權，並恪守對民主的承諾」。

莫瑞斯多次針對網路上的虛假訊息，對巴西極右翼與其代表人物波索納洛，以及科技巨頭馬斯克（ElonMusk）採取行動。

他同時也是波索納洛案的審判長，而波索納洛在這場政變官司最重可判刑達40年。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾認為莫瑞斯「嚴重侵犯人權，包括任意拘留，公然剝奪公平審判保障，以及侵犯言論自由」。

莫瑞斯近期下令波索納洛在審判結束前佩戴電子腳鐐，並在調查涉嫌妨害司法的案件期間，禁止波索納洛夜間離開住家及使用社群媒體。

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