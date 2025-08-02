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美國政府監管機構動盪 數千項出口審查停擺

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
晶片大廠輝達（Nvidia）將出口人工智慧（AI）晶片H20至中國，但許可卻未能迅速核發。記者吳康瑋／攝影
晶片大廠輝達（Nvidia）將出口人工智慧（AI）晶片H20至中國，但許可卻未能迅速核發。記者吳康瑋／攝影

兩名消息人士表示，負責審核批准出口許可的美國監管機關因內部混亂幾近癱瘓，導致美企數以千計商品與技術出口申請案陷入停擺，包括對中國的出口案。

路透社報導，儘管美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）已成宣傳川普總統關稅措施與貿易協議的熟面孔，但消息人士指出，他所領導的工業暨安全局（BIS）未能發布預期中的新規定、與業界代表溝通不暢、排擠專家、員工也因優離方案和辭職而流失。

其中最引人注目的例子就是晶片大廠輝達（Nvidia）將出口人工智慧（AI）晶片H20至中國，但許可卻未能迅速核發。

輝達7月14日稱政府保證會核發H20許可，公司盼能盡速出貨。盧特尼克與其他官員證實將會核准銷售這款晶片。

但消息人士本週表示，目前並未核發任何許可，價值數十億美元的AI晶片訂單岌岌可危。

美國一名官員表示，許可申請的積壓時間是30多年來最長的。

輝達發言人婉拒置評。

美國商務部為工業暨安全局的許可審核機制辯護，發言人表示，「對於引發嚴重國安疑慮的許可申請，工業暨安全局再也不當橡皮圖章」。

這名發言人補充說，「工業暨安全局正透過強而有力的規定與積極執法來推行川普總統的政策」。

根據最新數據，2023會計年度，工業暨安全局核發每份出口許可平均需時38天，在3萬7943件申請案中，有2%遭到拒絕。

許可核發程序目的是為執行美國的出口限制，確保敏感商品與技術不會流入某些國家或實體，進而危害國家安全。

H20 美國 川普

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