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想開除但下不了手 川普受訪稱「一原因」讓鮑爾做好做滿

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7月24日視察目前正在進行翻修的聯邦準備理事會大樓時，看著手拿文件的聯準會主席鮑爾。資料照片。路透
美國總統川普7月24日視察目前正在進行翻修的聯邦準備理事會大樓時，看著手拿文件的聯準會主席鮑爾。資料照片。路透

美國總統川普近日幾乎天天批評聯邦準備理事會主席鮑爾不願降息，1日最新發文甚至直指他應該仿效聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）辭職下台，但在同一天播出的極限新聞（Newsmax）獨家專訪中，川普雖承認自己會「毫不猶豫」換人，但鮑爾「很有可能」會繼續擔任聯準會主席。

川普前一天在真實社群發文抨擊「『太慢』鮑爾又來了！！！他動作太慢，實際上太生氣、太愚蠢、太政治化，根本不該擔任聯準會主席這個職位。」然而，川普在接受極限新聞節目主持人芬納蒂（Rob Finnerty）訪問時承認，雖然自己會毫不猶豫撤換鮑爾，「但他們說這會擾亂市場」。

不過，川普也指出，鮑爾的任期只剩下7到8個月，屆時「我會換上別人」。鮑爾任期將於2026年5月屆滿。

川普還批評聯準會總部斥資25億美元的翻修工程，認為「大大超過預算」數億美元。他說：「這幾乎就像是在為自己蓋一座宮殿，但反正他也不會待上多久，這是好消息，他永遠用不上。」

不過，川普也說，鮑爾仍會繼續留任。他談及撤換的可能性時表示：「嗯，這會非常擾亂市場，所以我會說，很有可能，對。」

川普 鮑爾 聯準會

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