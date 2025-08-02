大亨性侵案同夥麥克斯威爾 轉至最低安全級別監獄
美國聯邦監獄管理局今天表示，已故性犯罪富商艾普斯坦同夥、英國名媛麥克斯韋爾已從佛州的監獄移轉到德州一所更低安全級別的監獄繼續服刑。
她因協助艾普斯坦對未成年少女實施性犯罪，遭判刑20年。
路透社報導，成為艾普斯坦（Jeffrey Epstein）共犯的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），目前已從低戒護的塔拉哈西監獄（FCI Tallahassee）轉移至德州布來安（Bryan）的聯邦監獄營區（Federal Prison Camp）。
美國聯邦監獄管理局（BOP）將布來安這類設施歸類為「最低安全級別」的監獄營區，這是聯邦監獄體系5級安全分類中最寬鬆一級。此類設施通常沒有圍牆，或僅設有限的圍籬。
司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）一週前曾面見麥克斯威爾，表示想與她談談其他可能涉及艾普斯坦案的人。
布蘭希面見麥克斯威爾，時值美國總統川普面臨自家保守派基本盤支持者與國會民主黨人雙重壓力，他們要求政府公布更多有關司法部對艾普斯坦案的調查內容。
美國司法部正尋求法院批准，公布起訴麥克斯威爾與艾普斯坦的執法人員於大陪審團前作證的記錄。這類記錄通常屬於密件。目前曼哈頓有兩名聯邦法官正審慎考量司法部這項聲請。
麥克斯威爾於2021年獲罪，被控替艾普斯坦招攬並操控少女供艾氏性侵。她否認犯行，目前正向美國最高法院提出上訴，要求撤銷判決。
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