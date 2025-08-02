面臨川普施壓降息之際 聯準會理事庫格勒辭職
美國中央銀行聯邦準備理事會（Fed）今天表示，理事庫格勒（Adriana Kugler）下週將離職；這讓總統川普在催促降息之際，有機會填補聯準會空出的理事缺。
法新社報導，庫格勒2023年獲前總統拜登任命為聯準會理事，如今辭職並未提出理由。
庫格勒任期原應到2026年1月為止，但她提早於下週離職，讓川普有機會較預期更早指派人選來塑造聯準會的領導層。
這次人事異動正值聯準會面臨川普擴大施壓，他不斷批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）遲遲不降息。
聯準會表示，庫格勒預計今年回到喬治城大學（Georgetown University）擔任教授。
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