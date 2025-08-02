數據不如意就走人 川普宣布開除勞工統計局長

美國勞工統計局1日公布最新數據，指7月只增加7萬3000個工作，增幅不如預期。美國總統川普1日則表示，負責統計的官員是由前總統拜登任命，過去曾多次統計錯誤，川普已指示行政團隊立即開除該名官員。

勞工統計局1日公布數據指出，7月僅增加7萬3000個職位，不如原本預期的10萬2000個；勞工統計局同時也大幅修正5月和6月的數據，原本統計分別增加14萬4000個職位和14萬7000個職位，現在卻向下修正，分別為5月增加1萬9000個職位、6月增加1萬4000個職位，一共減少25萬8000個職位。

川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他被告知勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）是由拜登政府任命；川普指控她在去年大選前捏造工作數據，以求讓民主黨總統候選人賀錦麗當選。

川普說，同樣的勞工統計局在去年3月高估工作成長，也在去年總統大選前做出錯誤的估計；川普認為說，「沒有人能錯得如此離譜」。

川普說，美國需要精準的工作數據，他已指示行政團隊立即開除這名拜登政治任命的官員，並由更合適的人取而代之；川普說，這樣重要的數據必須公平且準確，不能因為政治因素所操控。

川普並表示，勞工統計局把5月和6月的數據向下修正是錯誤的，並認為，今年年初也發生過類似的情況，「永遠是負面的」。

川普說，就算美國聯準會正在玩遊戲，美國在川普政府執政之下，經濟正在起飛；川普再度指控聯準會選擇在去年降息，是為了讓賀錦麗當選；川普表示，聯準會主席鮑爾也應該要離職。