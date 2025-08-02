稱俄國前總統的發言挑釁 川普下令部署兩艘核子潛艇

美國總統川普1日表示，基於俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev）的挑釁言論，川普已經下令兩艘核子潛艇部署在合適的地區，以防麥維德夫的言論成真。

川普日前向俄國祭出最後通牒，限俄國在10天內與烏克蘭達成停火協議，否則將祭出稅率高達100%的次級關稅。

對此，麥維德夫社群網絡上發文表示，川普正在與俄羅斯玩最後通牒遊戲，但「他應該記住兩件事：一、俄羅斯不是以色列，甚至不是伊朗。 二、每一個新的最後通牒，都是一種威脅，也是邁向戰爭的一步。」

川普日前則回應說，要求麥維德夫注意他的言辭，指他正踏入非常危險的領域。

川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，基於麥維德夫高度挑釁的發言，為防它不只是愚蠢、煽動性的說法，川普已經下令部署兩艘核子潛艇前往合適的地區。

川普重申說，用字言辭非常重要，經常可能導致意外的後果；川普說，他希望這次的發言屬於無心之過。