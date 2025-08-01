川普再罵鮑爾「固執的蠢蛋」 要Fed理事會搶下降息主控權

美國總統川普1日發文呼籲聯準會（Fed）理事會，如果主席鮑爾不肯降息，就要「奪下主導權」，再度加劇他與鮑爾之間的對立。

川普1日在自家社群平台Truth Social發文寫道：「傑洛姆『慢半拍』鮑爾，這個固執的蠢蛋，應該大幅調降利率。如果他持續拒絕，理事會應該奪下主控權，並做出所有人都知道必須要做的事！」

Fed官員7月30日才剛宣布維持利率按兵不動。在會後記者會中，鮑爾並未透露任何下次9月會議可能降息的明顯跡象。投資人如今預期年底前將只會有一次降息。

Fed的利率決策是由聯邦公開市場委員會（FOMC）做出。包含主席鮑爾在內，該委員會的投票者包含七名聯邦準備理事會理事，以及五名地方聯邦準備銀行的總裁。FOMC每年舉行一次主席和副主席選舉。

在7月30日利率決策前，川普曾短暫緩和他對鮑爾的批評，但如今他又再度對鮑爾開砲。

另一方面，美國財長貝森特7月31日表示，他預期川普將會在今年底前宣布替換鮑爾。他告訴CNBC說：「我們正在整理一份非常好的候選人名單。我預期我們將能在年底前宣布。」