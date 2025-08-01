川普提關稅收益還錢於民 共和黨人籲先還國債

美國總統川普拋出以新關稅所獲收益向民眾發放「退稅」的構想，但聯邦參議院共和黨議員不看好這個點子，部分議員認為，應先將關稅收益用於償還國債。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，截至7月中旬，美國政府已自關稅獲得930多億美元收益，大部分共和黨議員希望將之全數用於減少國債。

美國國債目前高達逾36兆美元。由於共和黨人支持的大規模減稅及移民法案於7月初頒布成法，國債預計於未來10年額外增加3.4兆美元。

川普（Donald Trump）上週告訴記者：「償還債務是我們的重要目標，但我們也在考慮退稅。我們有這麼多來自關稅的錢，向收入位於某個級距的民眾發放一點退稅應該很棒。」

不過，美國國會必須立法才能讓川普的提議成真。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）7月28日提出一項法案，提議用關稅收益給予納稅人600美元（約新台幣1萬8000元）的退稅，且每位受扶養子女也可拿到600美元。在這項提案下，四口之家將獲2400美元。

然而，大部分共和黨籍聯邦參議員表示，政府當務之急應是擺脫債務。

共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生（RonJohnson）指出：「我們已經負債37兆美元，赤字接近2兆美元，我不支持這項做法。這樣的瘋狂總有一天得停止。」

部分聯邦參議員表示，還不需要利用關稅收益發放退稅，因為消費者信心最近有所回升。

共和黨籍堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾（RogerMarshall）說道：「我只是不知道這些措施是否必要。民眾並未感到被關稅傷害，而是相反。物價已維持穩定。」他認為利用關稅資金最好的方式就是「還債」。