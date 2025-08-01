暴雨襲美東陸空交通中斷 紐約州進入緊急狀態

紐約州長侯可（Kathy Hochul）與紐澤西州代理州長韋伊（TaheshaWay）今天宣布，由於東岸的鐵路與航空旅行受暴雨影響，部分面臨暴洪威脅的地區進入緊急狀態。

路透社報導，美國國家氣象局（National WeatherService）針對東北部城市走廊發布暴洪警報，包含從華盛頓及巴爾的摩地區（Washington-Baltimoreregion）向北延伸至費城（Philadelphia）、德拉瓦州威明頓市（Wilmington），再到紐澤西州紐瓦克城（Newark）和紐約市都會區。

強烈雷雨警報也涵蓋美國東岸交通要道95號州際公路（Interstate-95）多數沿線，但預報員表示，暴洪風險今晚起已逐漸減弱。

根據航班追蹤網站FlightAware，服務東北地區的8座主要機場共取消至少1170架次進出航班，分別為華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles InternationalAirport）、巴爾的摩－華盛頓國際機場（Baltimore-Washington International Airport）、雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）、費城國際機場（Philadelphia International Airport）、紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）、拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）、甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）與波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）。另有數百班次延誤。

白天的暴風雨被認為是導致東北部商業航空交通中斷的主因。

美國鐵路公司（Amtrak）表示，費城與威明頓間的軌道因強烈風暴淹水，列車運行一度受阻。他們在社群平台X上說明，約2小時後隨著水位退去，列車恢復行駛，但預計仍會誤點。

氣象預報中心（Weather Prediction Center）發布的每日降雨預報地圖顯示，在有3700萬人口居住的中大西洋地區和東北部大片地區，出現可能引發暴洪的暴雨機率高達40%或更高。

侯可在聲明中指出，預計紐約市、長島（LongIsland）與哈德遜河谷（Hudson River Valley）的累積雨量可達5英寸（約127毫米），最大時雨量可能超過每小時2英寸（約51毫米）。

侯可說：「我呼籲所有紐約居民對可能造成暴洪的暴雨保持警覺、隨時更新狀況並小心行事。」

紐澤西副州長韋伊（Tahesha Way）在聲明中說：「除非絕對必要，居民應避免外出上路並待在室內。」由於州長墨菲（Phil Murphy）與家人外出度假，韋伊目前暫代州長職務。