這次不TACO？美公布新對等關稅清單 專家：川普重塑貿易秩序來真的
美國白宮於7月31日午夜的對等關稅談判期限屆滿前，公布調整過後的稅率清單，貿易政策專家表示，這表明關稅政策將會持續推行，美國總統川普對重塑貿易秩序的決心也不容小覷。
BBC報導，鑑於川普之前屢次拋出期限威脅又展延，令外界質疑他落實的決心，甚至有人嘲諷為「川普總是臨陣退縮（TACO）」。
不過，貿易研究機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）政策專家艾爾姆斯（Deborah Elms）接受BBC採訪表示，「過去的確存在某種混亂，但我會說，如果你在最初6個月的混亂中還沒意識到，現在可以確定無疑了，川普正在履行重組貿易的使命」，
她表示，川普正展現出最終決策權掌握在他手中，而且他會用出人意表的方式來達成自己的目標。
艾爾姆斯以瑞士為例，該國原本以為已與美國談妥較有利的協議，結果卻被加徵更高的39%關稅，凸顯川普「個人制定政策」的風格。
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